Ηράκλειο

Γενέθλια την εποχή του κορονοϊού: Η έκπληξη που της έκαναν οι γείτονές της (βίντεο)

Οι γείτονες μιας γυναίκας βρήκαν τρόπο να της δείξουν ότι είναι κοντά της, αλλά να μείνουν παράλληλα και μακριά της.

Μπορεί ο κορονοϊός να μας έχει κλείσει στα σπίτια μας και να μην ερχόμαστε σε επαφή με τους φίλους μας, όμως οι γείτονες μία γυναίκας από την Κρήτη βρήκαν τρόπο και να της δείξουν ότι είναι «κοντά» της και να κρατηθούν μακριά της.

Η Μαρία από την Κορώνη Μαγαρά είχε τα γενέθλιά της και οι γείτονές της εκδήλωσαν την αγάπη τους με έναν διαφορετικό τρόπο, προσαρμοσμένο στη νέα πραγματικότητα.

Έτσι, έβαλαν δυνατά τη μουσική, ώστε να την ακούν όλοι μαζί και ο καθένας από το σπίτι του και της κατέβασαν την τούρτα στο μπαλκόνι της με σχοινιά, ενώ της άφησαν και ένα δώρο στην πόρτα του σπιτιού της.

Η ίδια μιλώντας στο cretapost.gr έκανε λόγο για τα καλύτερα γενέθλιά της.

Η Μαρία Βραχασωτάκη συγκινημένη μιλώντας στο cretapost, τόνισε « Ήταν τα πιο όμορφα γενέθλια μου. Στα 40 μου έτη εκεί που όλα είναι δύσκολα ξαφνικά όλα γίνονται μαγικά αισιόδοξα. Φέτος κατάλαβα ότι είμαι τυχερός άνθρωπος που ο Θεός με έστειλε στη πιο όμορφη γειτονιά, στη γειτονιά που ζουν άγγελοι στη γη!!!! Στα 40 έτη απέκτησα μια καινούργια οικογένεια,,, δε πίστευα ποτέ ότι σε ένα μέρος του πλανήτη θα κατοικούν τόσο δοτικοί άνθρωποι όλοι μαζί. Έτρεχαν τα μάτια μου από χαρά,, έτρεμε η ψυχή μου από τα συναισθήματα….».

Αυτό που υπόσχεται τώρα η Μαρία είναι πως μόλις βγουν από την καραντίνα θα τους γνωρίσει έναν έναν ξεχωριστά!!«Ακόμα και στα πιο δύσκολα όλοι μαζί μπορούμε!!!».

Πηγή: cretapost.gr