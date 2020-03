Θεσσαλονίκη

Αγέλη σκύλων επιτέθηκε σε νεαρό άντρα

Διερχόμενοι εντόπισαν τον άτυχο άντρα και τον μετέφεραν σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.

Επίθεση από αγέλη σκύλων δέχθηκε 22χρονος, στο πάρκο Κρυονερίου, στην περιοχή του Σέιχ Σου, γύρω στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός άνδρας περπατούσε στην περιοχή, όταν ξαφνικά του επιτέθηκαν σκυλιά που βρίσκονταν στο σημείο και παρά την προσπάθειά του να τα αποφύγει, δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Διερχόμενοι, που αντιλήφθηκαν το περαστικό και αντίκρισαν τραυματισμένο τον 22χρονο, τον μετέφεραν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται.