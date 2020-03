Κοζάνη

Κορονοϊός - Χαρδαλιάς: κλείσιμο μονάδας της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα

Σκοπός να αποφευχθούν φαινόμενα συγχρωτισμού. Τι ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας.

Την αναστολή λειτουργίας για προληπτικούς λόγους του εργοταξίου της μονάδας 5 της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα για 30 ημέρες, ανακοίνωσε κατά τη σημερινή ενημέρωση για τον κορονοϊό, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Μιλώντας αμέσως μετά τον λοιμωξιολόγο και εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, Σωτήρη Τσιόδρα, ο κ. Χαρδαλιάς είπε πως όλες οι μονάδες της ΔΕΗ στην ευρύτερη περιοχή της Πτολεμαΐδας λειτουργούν με το μίνιμουμ προσωπικό ασφαλείας ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα συγχρωτισμού σε αυτούς τους εργασιακούς χώρους.

Επισήμανε πως η αντιμετώπιση της πανδημίας απαιτεί τη σύμπραξη πολιτείας και πολιτών, γιατί μόνο ενώνοντας τις δυνάμεις μπορούμε να σπάσουμε την αλυσίδα μετάδοσης του ιού.

Ανακοίνωσε επίσης πως τις τελευταίες τρεις ημέρες έχουν πραγματοποιηθεί 4.697 έλεγχοι, κατά τους οποίους 22 συμπολίτες βρέθηκαν να έχουν παραβιάσει τους όρους της καραντίνας.