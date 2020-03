Θεσσαλονίκη

Απαγόρευση κυκλοφορίας στην παραλία Θεσσαλονίκης

Τι προβλέπει η απόφαση του Υφ. Πολιτικής Προστασίας, σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο της πόλης και τον Περιφερειάρχη, Απόστολο Τζιτζζικώστα.

Με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκου Χαρδαλιά και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλειου Παπαγεωργίου και κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα και τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα, αποφασίζεται ο περιορισμός κίνησης πολιτών στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 14:00 έως 08:00 (επόμενη πρωινή) και καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Η έναρξη ισχύος της απόφασης είναι από την 14:00 ώρα της 31/03/2020 και ισχύει για δεκατέσσερις (14) ημέρες.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς μετά την ανωτέρω απόφαση δήλωσε : «Παρά τις αλλεπάλληλες συστάσεις για περιορισμένες και μόνο για ζωτικής ανάγκης μετακινήσεις, δυστυχώς η έκκλησή μας δεν έγινε αντιληπτή. Η μη τήρηση των μέτρων και των κανόνων περιορισμένης μετακίνησης φέρνει νέα, δυστυχώς πιο αυστηρά μέτρα».

Σε ανάρτηση του στο Twitter, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, αναφέρει:

Μετά τις σημερινές εικόνες από τη γεμάτη Παραλία της Θεσσαλονίκης το κλείσιμό της είναι μονόδρομος. Συμφωνήσαμε με τον @konstzervas να προχωρήσουμε στο μέτρο αυτό με ισχύ από αύριο το μεσημέρι. Χρέος μας να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να διαφυλάξουμε την υγεία των συμπολιτών μας. pic.twitter.com/1saGVomb3I — Apostolos Tzitzikostas (@tzitzikostas) March 30, 2020

