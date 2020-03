Θεσσαλονίκη

Νεαρή έπεσε από πλαγιά 50 μέτρων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία με την νεαρή κοπέλα που εντοπίστηκε χθες σε παλιά λατομεία της Θεσσαλονίκης.

Σε πτώση φαίνεται πως αποδίδεται ο θάνατος της 20χρονης που βρέθηκε νεκρή, χθες το βράδυ, στα παλιά λατομεία του Παλαιοκάστρου, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η άτυχη κοπέλα εκτιμάται ότι είχε βγάλει βόλτα το σκυλί της, όταν, υπό συνθήκες που ερευνώνται, έπεσε από βραχώδη πλαγιά, ύψους 50 μέτρων, με συνέπεια να τραυματιστεί θανάσιμα. Τη σορό της εντόπισαν περαστικοί, που ειδοποίησαν τις αστυνομικές αρχές, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε ζωντανό το κατοικίδιό της.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από το αστυνομικό τμήμα Ωραιοκάστρου.