Ζάκυνθος

Οι δικοί μας “Τραγουδιστάδες τση Ζάκυνθος”, δημιούργησαν ένα μοναδικό βίντεο, μένοντας σπίτι!!!

Πρόκειται για την πρώτη παγκοσμίως τετράφωνη ψηφιακή καντάδα! Είναι η Ζακυνθινή πινελιά και φωνή σε όλο τον πλανήτη!

Οι για δεκαετίες «μουσικοί πρεσβευτές» της Ζακύνθου στέλνουν την τετράφωνη μελωδία σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε έλληνα, σε κάθε Επτανήσιο και Ζακυνθινό σε κάθε σημείο του ορίζοντα.

Στις μέρες της… υπομονής, οι “Τραγουδιατάδες τση Ζάκυνθος” βρήκαν τρόπο να τραγουδούν όλοι μαζί από το σπίτι! «Τραγουδάμε γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε αλλιώς. Τραγουδάμε γιατί δεν σταματήσαμε ποτέ. Τραγουδάμε γιατί είναι μέσα στην ψυχή μας. Τραγουδάμε γιατί πρέπει όλοι να μείνουμε εδώ ασφαλείς. Τραγουδάμε μαζί 30 χρόνια. Τραγουδάμε γιατί όλοι μαζί θα διώξουμε το φόβο. Τραγουδάμε για ένα δυσεύρετο θαλασσινό κοχύλι και μια πορεία στο χάρτη! Τραγουδάμε γιατί μας μουρλαίνουν τα νερά του Ιονίου! Τραγουδάμε γιατί έτσι μάθαμε να βουτάμε από ψηλά στο λαγκάδι της ζωής!», αναφέρουν οι ίδιοι.