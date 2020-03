Άγιο Όρος

Θετικοί στον κορονοϊό άλλοι τρεις μοναχοί στο Άγιον Όρος

Είχαν ταξιδέψει στην Μεγάλη Βρετανία από 5 έως 17 Μαρτίου...

Θετικοί στον κορονοϊό βρέθηκαν και οι άλλοι τρεις μοναχοί στο Άγιον Όρος. Είχαν ταξιδέψει μαζί με τον 55χρονο μοναχό από την Μονή Ξενοφώντος στην Μ. Βρετανία. Οι ηλικίες τους είναι από 40 μέχρι 55 χρονών.

΄΄Νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και θα μεταφερθούν άμεσα στο ΑΧΕΠΑ ΄΄, όπως δήλωσε στο ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ο διευθυντής του κέντρου υγείας Αγίου Όρους (Καρυές), Κωνσταντίνος Δουκουσλής . .

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι 4 μοναχοί συνολικά (μαζί με τον 55χρονο) ταξίδεψαν από τις 5 έως τις 17 Μαρτίου στην Αγγλία και στην Σκωτία, ύστερα από πρόσκληση του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτα και μετέφεραν για προσκύνημα απότμημα του ιερού λειψάνου του Αγίου Γεωργίου από τη Μονή Ξενοφώντος.