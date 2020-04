Λέσβος

Πρωταπριλιά με αφίξεις στη Λέσβο (εικόνες)

Δεκάδες άτομα αποβιβάστηκαν στις βόρειες ακτές του νησιού, παρά τα επτά μποφόρ.

Πλαστική βάρκα με 39 μετανάστες αφγανικής και αφρικανικής καταγωγής έφτασε σήμερα το πρωί σε παραθαλάσσια περιοχή της Κλειούς στη βόρεια Λέσβο, ενώ στην περιοχή έπνεαν άνεμοι έντασης επτά μποφόρ.

Μεταφέρθηκαν σε ένα παρεκκλήσι έξω από το χωριό, όπου και θα παραμείνουν τουλάχιστον για 14 μέρες σε καραντίνα στο πλαίσιο των αποφάσεων για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Μετά την παρέλευση της περιόδου της απομόνωσης αναμένεται να μεταφερθούν σε κλειστή δομή στην ενδοχώρα ενώ όπως είναι γνωστό δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήματος ασύλου.

Τον Μάρτιο συνολικά και σύμφωνα με στοιχεία της γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης βορείου Αιγαίου, στα νησιά του βορείου Αιγαίου πέρασαν 1280 μετανάστες. Από αυτούς 851 πέρασαν στη Λέσβο, 415 στη Χίο και 216 στη Σάμο.

Φωτογραφίες: stonisi.gr