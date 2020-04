Αχαΐα

Διάρρηξη με λεία “μαμούθ” σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ

«Φτερά» έκαναν δεκάδες χιλιάδες ευρώ, ενώ βρέθηκε και καμένο όχημα.

Διάρρηξη, με λεία περίπου 21.000 ευρώ, σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στο Διακοπτό της Αιγιάλειας. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι άγνωστοι δράστες έφθασαν με αυτοκίνητο έξω από τα ΕΛΤΑ και, αφού διέρρηξαν την πόρτα, μπήκαν στο εσωτερικό του υποκαταστήματος.

Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς το σημείο που υπήρχε το χρηματοκιβώτιο, το μετέφεραν στο αυτοκίνητο που βρισκόταν έξω από το υποκατάστημα και έσπευσαν να εξαφανιστούν.



Στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγει η Αστυνομία για τον εντοπισμό των δραστών, βρέθηκε ένα καμένο αυτοκίνητο στη γειτονική κοινότητα Ζαχλωρίτικα και εξετάζεται αν είναι το όχημα με το οποίο πιθανόν να έφυγαν οι δράστες από τα ΕΛΤΑ του Διακοπτού.