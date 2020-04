Αιτωλοακαρνανία

Μητροπολίτης Ναυπάκτου στον ΑΝΤ1: Να γιορτάσουμε Πάσχα στις 26 Μαΐου χωρίς άλλα θύματα (βίντεo)

Προέχει η υγεία των πιστών υποστήριξε ο Μητροπολίτης Ιερόθεος μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Για «πρωτόγνωρη κατάσταση» έκανε λόγο ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Ιερόθεος, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τη τηλεδιάσκεψη, μέσω της οποίας συνεδρίασε χθες η Διαρκής Ιερά Σύνοδος.

«Ο κορονοϊός ήρθε, αλλά θα φύγει και θα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα», εκτίμησε ο Ιερόθεος και τόνισε ότι «η Ιερά Σύνοδος ασχολείται με το θέμα με μεγάλη σοβαρότητα», σημειώνοντας ότι χαιρετίστηκε η πρόταση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον προτεινόμενο τρόπο λειτουργίας των εκκλησιών.

Χαρακτήρισε ωστόσο, «πρωτόγνωρη κατάσταση το να μη γιορτάσουμε το Πάσχα, τη μεγαλύτερη γιορτή του Χριστιανισμού», τόνισε ωστόσο ότι, «δεν υπάρχει πρόβλημα», αφού «δεν επιβάλλεται για ιδεολογικούς λόγους, αλλά για την προστασία της υγείας των πολιτών».

«Άλλωστε οι προσευχές είναι δημόσιο γεγονός, όταν κάποιος προσεύχεται, προσεύχεται για όλη την οικουμένη», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι, «δεν αναιρείται η προσευχή βάσει το μέρους που βρίσκεται».

Σχετικά, τέλος, με την απόφαση που έλαβε η Ιερά Σύνοδος για ανοικτό εορτασμό της Ανάστασης την 26η Μαΐου, εξήγησε ότι, «κάθε Κυριακή από το Πάσχα έως τότε, είναι μία αναστάσιμη λειτουργία, γι’ αυτό στην απόδοση της εορτής πάντα το πανηγυρίζουμε, οπότε εφόσον υπάρχει αυτή η λογική, η Εκκλησία σκέφτηκε να το εκμεταλλευτεί».

«Μακάρι μέχρι τότε να μη θρηνήσουμε άλλα θύματα», κατέληξε.