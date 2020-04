Θεσσαλονίκη

Είχε “ρημάξει” κλειστά μαγαζιά

Τα μαγαζιά που έκλεισαν λόγω των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του κορονοϊού είχε βάλει στόχο ένας άνδρας.

Καταστήματα που είχαν κατεβάσει ρολά, λόγω κορονοϊού, κατηγορείται ότι διέρρηξε τις τελευταίες μέρες άνδρας, 41 ετών, αφαιρώντας ηλεκτρονικές συσκευές και χρηματικά ποσά.

Ο δράστης συνελήφθη επ' αυτοφώρω, όταν χθες το απόγευμα διέρρηξε καφέ- μπαρ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απ' όπου πήρε χρήματα, αλλά έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Στην προσπάθειά του να διαφύγει, απείλησε τον ιδιοκτήτη με κομμάτι από σπασμένο γυαλί, αλλά τελικά, ύστερα από κινητοποίηση της Άμεσης Δράσης, συνελήφθη.

Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι τις προηγούμενες 15 μέρες προέβη σε ακόμη τέσσερις διαρρήξεις σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.