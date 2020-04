Χίος

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται άνδρας που πυροβόλησε ανήλικους

Ο 48χρονος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον δυο 16χρονων που βρίσκονταν μέσα στο θερμοκήπιό του.

(εικόνα αρχείου)

Την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, απήγγειλε σήμερα αργά το απόγευμα η εισαγγελέας πρωτοδικών Χίου, στον 48χρονο από το χωριό Χαλκειός, που χθες το απόγευμα πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον δυο 16χρονων Σύρων προσφύγων που βρίσκονταν μέσα στο θερμοκήπιό του, με συνέπεια να τους τραυματίσει.

Η εισαγγελέας τον παρέπεμψε να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα στον ανακριτή, ενώ έως τότε θα παραμείνει κρατούμενος.

Όπως έγινε γνωστό, ο κατηγορούμενος είχε πυροβολήσει και παλαιότερα, ισχυριζόμενος ότι ομάδα μεταναστών είχαν επιτεθεί στον ηλικιωμένο πατέρα του μέσα στο ίδιο θερμοκήπιο. Από το δικαστήριο είχε κριθεί τότε αθώος.

Επίσης σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομικής διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου κατά τη διερεύνηση της συγκεκριμένης υπόθεσης, συνελήφθησαν επίσης χθες στη Χίο, 4 ανήλικοι αλλοδαποί, με τις κατηγορίες, της απόπειρας πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της κλοπής, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, χθες το απόγευμα στη Χίο, οι συλληφθέντες αλλοδαποί, δρώντας από κοινού με έτερους αλλοδαπούς αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, μπήκαν σε αγρόκτημα του 48χρονου, προκάλεσαν φθορές και αφαίρεσαν οπωροκηπευτικά προϊόντα.

Οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν από τον 48χρονο και κατά την εξέλιξη του περιστατικού επιτέθηκαν σε βάρος του με πέτρες και ξύλα, ενώ ο τελευταίος πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο.

Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν, κυνηγητικό όπλο και τρια φυσίγγια, ενώ δύο εκ των συλληφθέντων αλλοδαπών που τραυματίσθηκαν κατά το χρόνο του περιστατικού, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο της Χίου.

Τις έρευνες και την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χίου.