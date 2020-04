Εύβοια

Σπανός στον ΑΝΤ1: Αρνητικοί στον κορονοϊό οι εργαζόμενοι του ΚΥΤ Ριτσώνας

Οι κινήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη θωράκιση της περιοχής και του καταυλισμού από τη διασπορά του κορονοϊού.

Αρνητικοί βρέθηκαν οι εργαζόμενοι του ΚΥΤ Ριτσώνας σε τεστ για κορονοϊό, στα οποία υποβλήθηκαν αφού διαπιστώθηκαν πάνω από 20 κρούσματα μεταξύ των φιλοξενούμενων στο χώρο. Και τα 30 δείγμα που ελήφθησαν χθες από το προσωπικό και τους φιλοξενούμενους βγήκαν αρνητικά.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ.Σπανός είπε ότι αμέσως μετά τη διαπίστωση των κρουσμάτων και την καραντίνα στην οποία έθεσε το ΚΥΤ ο αρμόδιος υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, δρομολογήθηκαν ενέργειας ώστε να αυτονομηθεί, σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Υγείας.

Ήδη άλλωστε από χθες έχουν φτάσει εκεί προμήθειες ειδών πρώτης ανάγκης και τροφίμων, αφού οι περίπου 2700 άνθρωποι που βρίσκονται στο χώρο δε θα μπορούν να εξέλθουν από αυτόν για τις επόμενες 13 μέρες.

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ αναμένεται στο Κέντρο ώστε να συνεχιστεί η ιχνηλάτηση των επαφών της λεχώνας που διαγνώστηκε με κορονοϊό μετά τον τοκετό στο «Αλεξάνδρα».

Ο χώρος στον οποίον ζούσε η νεαρή γυναίκα έχει αποκλειστεί και εσωτερικά του καμπ, ενώ τα επιβεβαιωμένα κρούσματα εντοπίστηκαν εκεί.

Όσο αφορά στην ευρύτερη περιοχή, ο κ.Σπανός είπε ότι γίνεται παρακολούθηση των επιχειρήσεων με τις οποίες οι μετανάστες είχαν έρθει σε επαφή, ενώ οι περιοχές Βαθύ και Άρμα είναι μακριά από το ΚΥΤ και σε αυτές ισχύουν τα μέτρα καραντίνας που ισχύουν και στην υπόλοιπη χώρα.