Πέλλα

Κορονοϊός: πέθανε 66χρονος στην Πέλλα

Τι αποκαλύπτει για το 54ο θύμα στη χώρα μας ο αντιπεριφερειάρχης Πέλλας.

Ακόμα ένα θύμα από τον κορονοϊό προστέθηκε σήμερα στη λίστα των θανάτων που καταγράφονται στη χώρα μας από τον Covid-19.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Πέλλας, Ιορδάνη Τζαμτζή, ο οποίος μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107,7, πρόκειται για 66χρονο άνδρα από το Μαυροβούνι, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Έδεσσας. Ο άτυχος άνδρας έχασε τη μάχη τα ξημερώματα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είχε υποκείμενα νοσήματα.

Το πρώτο θύμα στην περιοχή ήταν μία 78χρονη γυναίκα από τη Φούστανη, περιοχή η οποία βρίσκεται σε καραντίνα, ενώ έχει δοθεί και λίστα στην αστυνομία με τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες που πρέπει να μετακινούνται για τις απολύτως αναγκαίες εργασίες.