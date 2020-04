Δωδεκανήσα

Δολοφονία Τοπαλούδη: Νέα εμπλοκή στην δίκη, ενώ “εκπνέει” η προφυλάκιση

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο διπλός προσδιορισμός στην εκδίκαση και τα μέτρα λόγω κορονοϊού. Ανησυχία στην οικογένεια της άτυχης φοιτήτριας. Τι φέρεται να μελετά η Δικαιοσύνη.

Εμπλοκή που καθιστά άκρως αναγκαία την επίσπευση της εκδίκασης των πολύκροτων υποθέσεων του βιασμού και της δολοφονίας της φοιτήτριας Ελένης Τοπαλούδη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας αλλα και του ομαδικού βιασμού μιας 19χρονης κοπέλας με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Κω, προκλήθηκε μετά την διαπίστωση ότι και οι δύο υποθέσεις, με κοινό κατηγορούμενο έναν 19χρονο Αλβανό, έχουν προσδιοριστεί για την 4η Μαΐου 2020 (η πρώτη μετά από διακοπή) και περαιτέρω λόγω συμπλήρωσης του 18μηνου μέγιστου ορίου της προσωρινής κράτησης των συγκατηγορούμενών του!!!

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «δημοκρατικής» με δεδομένο ότι η εκδίκαση της πρώτης υπόθεσης του βιασμού και της δολοφονίας της φοιτήτριας έχει ξεκινήσει και πρόκειται να συνεχιστεί με την ολοκλήρωση της κατάθεσης του πατέρα του 23χρονου Ροδίτη κατηγορούμενου, η εκδίκαση της δεύτερης θα αναβληθεί.

Προϋπόθεση είναι βέβαια να μην παραταθούν τα μέτρα για τον περιορισμό και διάδοση του κορωνοϊού και τον Μάιο και πολύ περισσότερο να υπάρξει μέριμνα για να ολοκληρωθούν άμεσα και οι δύο δίκες.

Πιο συγκεκριμένα η πρώτη δίκη με κατηγορούμενο τον 23χρονο ημεδαπό και τον 19χρονο Αλβανό πρέπει να ολοκληρωθεί πριν τον Ιούνιο καθώς τότε εκπνέει το 18μηνο της προσωρινής κράτησης του πρώτου και ελλοχεύει ο κίνδυνος να αφεθεί ελεύθερος με όρο απαγόρευσης εξόδου.

Η δεύτερη δίκη που αφορά στον ομαδικό βιασμό με κατηγορούμενο τον ίδιο 19χρονο Αλβανό κι έναν 23χρονο αθίγγανο πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούλιο καθώς τότε εκπνέει το 18μηνο προσωρινής κράτησης του 23χρονου.

Σημειώνεται ότι τόσο ο 23χρονος ημεδαπός όσο και ο 23χρονος αθίγγανος δεν κρατούνται για άλλη αιτία και ο νόμος, παρά τις αναστολές που προβλέπονται στις προθεσμίες σε εφαρμογή των μέτρων για την διασπορά του κορωνοϊού, δεν επιτρέπει παράταση γι’ αυτούς του 18μήνου.

Ο νόμος ορίζει ότι ο μέγιστος χρόνος προφυλάκισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες!

Σημειώνεται ότι η ιστοσελίδα europost.gr αναφέρει ότι η υπαρκτή πιθανότητα αποφυλάκισης του Έλληνα δολοφόνου της Τοπαλούδη έχει προκαλέσει αναστάτωση στην οικογένειά της, αλλά και σε ανώτατους δικαστικούς κύκλους και έχει απασχολήσει έντονα και την ηγεσία του Αρείου Πάγου.

Η λύση, που προκρίνεται ως πιθανότερη, είναι να συνεχιστεί πάλι η δίκη, κατ’ εξαίρεσιν και παρά την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων, στο Μικτό Ορκωτό Κακουργιοδικείο Αθηνών, αμέσως μετά το Πάσχα και η ακροαματική διαδικασία να γίνεται κάθε μέρα, ανεξαρτήτως ωραρίου, ώστε το αργότερο μέχρι τα τέλη Μαΐου να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και να έχει εκδοθεί και η απόφαση!

Όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, οι χρόνοι είναι ασφυκτικοί και ταυτόχρονα υπάρχει πάντοτε και το μεγάλο θέμα των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, καθώς πολλοί άνθρωποι (δικαστές, κατηγορούμενοι, οικογένεια του θύματος, δικηγόροι, αστυνομικοί, μάρτυρες κατηγορίας και υπεράσπισης, οικογένειες των κατηγορουμένων κλπ.) θα βρίσκονται για πολλές ώρες της ημέρας και για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μια δικαστική αίθουσα.

Θυμίζουμε ότι στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Κω έχει αναβληθεί ήδη δύο φορές η εκδίκαση της υπόθεσης με κατηγορούμενους για ομαδικό βιασμό από κοινού, πράξη που φέρεται ότι τελέστηκε στη Ρόδο, την 1η Δεκεμβρίου 2018, με θύμα μια 19χρονη κοπέλα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, που φοιτά σε ειδικό σχολείο, έναν 19χρονο Αλβανό κι έναν 23χρονο αθίγγανο.



Πηγή: dimokratiki.gr