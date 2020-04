Δωδεκανήσα

Κορονοϊός - Χαιρετισμοί στις Καλυθιές: έκαναν “εκκλησίες” τις αυλές των σπιτιών τους (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το συγκινητικό βίντεο με τους πιστούς να έχουν βγει σε μπαλκόνια και στον δρόμο, την ώρα που οι ιερείς εξυμνούσαν την Παναγία.

«Όταν οι άνθρωποι βάζουν την εφευρετικότητα και την ομοψυχία τους να λειτουργήσει, τότε βρίσκουν τρόπους να έρθουν πιο κοντά, να γεφυρώσουν αποστάσεις και να κάνουν το ανέφικτο… εφικτό, ακόμη και στην εποχή του κορονοϊού!», γράφει η Ροδιακή.

Όπως αναφέρει, «χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του χωριού των Καλυθιών, από όπου ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου ένα βίντεο με αποσπάσματα από τους Χαιρετισμούς στην ενορία, όπου οι ιερείς τελούν μόνοι τους την ακολουθία στην εκκλησία και οικογένειες πιστών έχουν βγει στα μπαλκόνια και μπροστά από τα σπίτια τους κάνοντας πραγματικότητα το σύνθημα «κάθε σπίτι ένας μικρός ναός»!»

«Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά στο κείμενο που συνοδεύει το βίντεο “αν και από τα σπίτια μας αυτή την φορά, τίποτα δεν σταματάει την ελπίδα! Όλοι μαζί ενώνουμε τις φωνές μας και ερχόμαστε κοντά κι ας ...κρατάμε τις αποστάσεις. Ελπίζουμε η Κοινότητα να μας βάλει στα ηχεία την ακολουθία της Μεγάλης Εβδομάδας και ας δώσουμε ραντεβού την Μεγάλη Παρασκευή να ψάλουμε όλοι μαζί από τα σπίτια μας τα εγκώμια!”», αναφέρει η Ροδιακή, σε ανάρτηση που φιλοξενεί και το ακόλουθο βίντεο: