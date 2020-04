Δωδεκανήσα

Φύλακα-“άγγελο” είχε οδηγός στην Ρόδο (εικόνες)

Το αυτοκίνητο του βρέθηκε να κατρακυλά σε γκρεμό, όμως ξαφνικά σταμάτησε η τρελή πορεία του.

Φύλακα-"άγγελο είχε οδηγός αυτοκινήτου στην Ρόδο.

Το όχημα, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, εξετράπη της πορείας του στην οδό Βορείου Ηπείρου και έπεσε στον γκρεμό στο Μόντε Σμίθ.

Ευτυχώς, η πορεία του στην κατηφορική πλαγιά ξαφνικά διακόπηκε, με αποτέλεσμα ο οδηγός να μην έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Άμεσα, κλήθηκε όχημα οδικής βοήθειας προκειμένου να ανασύρει το ΙΧ

Πηγή: dimokratiki.gr