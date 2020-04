Μαγνησία

Πλημμύρες στη Σκιάθο από την κακοκαίρια

Πλημμυρικά φαινόμενα και αρκετές ζημιές έχει προκαλέσει στην Σκιάθο η κακοκαιρία που πλήττει τη Μαγνησία και τις Σποράδες τα τελευταία 24ωρα. Στη Σκιάθο, από τη συνεχή βροχόπτωση και την έντονη καταιγίδα κατά την διάρκεια της νύχτας, πλημμύρισαν δρόμοι, καταστήματα και σπίτια κυρίως σε περιοχές της Χώρας.

Στο νησί η βροχή συνεχίζεται, αλλά η σφοδρή καταιγίδα, που ξεκίνησε στις 9.30 χθες το βράδυ κορυφώθηκε γύρω στα μεσάνυχτα και κόπασε στις 3.30 τα ξημερώματα, έπληξε κυρίως την πόλη της Σκιάθου και πλημμύρισε η περιοχή "Δέλτα" που οδηγεί προς το διεθνές αεροδρόμιο "Αλεξανδρος Παπαδιαμάντης" όπου το νερό έφθασε περίπου στα 40 εκατοστά. Προβλήματα παρουσιάστηκαν στον Περιφερειακό δρόμο της Χώρας στο ύψος της Αστυνομίας και στον πεζόδρομο της Παπαδιαμάντη όπου το επικλινές της περιοχής κατέβασε πολλά νερά από τον Περιφερειακό και πλημμύρισαν κλειστά καταστήματα και 4 σπίτια.

Ο δήμαρχος Σκιάθου Θοδωρής Τζούμας μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ είπε ότι «καθ' όλη την διάρκεια της νύχτας δίναμε μάχη για να αποτρέψουμε τα χειρότερα, διότι το νερό που έπεφτε στη Σκιάθο ήταν τόσο πολύ που σήμανε συναγερμός. Μέχρι τις 3.30 το πρωί οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, του Δήμου, αλλά και κάτοικοι προσπαθούσαμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και να σώσουμε ανθρώπους αν απαιτείτο. Τώρα έχει βελτιωθεί η κατάσταση στο νησί, αλλά οι ζημιές είναι μεγάλες. Πρέπει να δούμε στη συνέχεια τι γίνεται και στην ύπαιθρο του νησιού και κυρίως σε ευαίσθητες περιοχές στον άξονα Σκιάθου -Κουκουναριών».

Στην περιοχή της Σκιάθου, των Σποράδων και της χερσαίας Μαγνησίας η βροχόπτωση εξακολουθεί να είναι έντονη και βρέχει συνεχώς για περισσότερες από 24 ώρες, ενώ οι άνεμοι είναι ιδιαίτερα ισχυροί.