Προβλήματα από την κακοκαιρία στη Χαλκιδική

Από τις έντονες βροχοπτώσεις πλημμύρισαν δρόμοι, ενώ στην Τορώνη υπερχείλισε το ρέμα, με αποτέλεσμα οι δρόμοι να μετατραπούν σε ποτάμια.

Προβλήματα προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία που έπληξε ολόκληρη τη νύχτα τη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Επίσης, σημειώθηκε κατολίσθηση στη κατεύθυνση από Συκιά προς Σάρτη.

Επί ποδός βρίσκονται εθελοντικές ομάδες, δυνάμεις της Πυροσβεστικής αλλά και ο Δήμος Σιθωνίας.

