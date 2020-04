Εύβοια

Πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Εύβοια (εικόνες)

Μεγάλα προβλήματα σε πολλές περιοχές προκάλεσε το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας των τελευταίων ωρών.

Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και αρκετές ζημιές έχει προκαλέσει στην Εύβοια η κακοκαιρία.

Στην Μουρτερή, από τη νυχτερινή καταιγίδα στη διάρκεια της νύχτας, πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια. Η βροχή συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας, με αποτέλεσμα σε ορισμένα σημεία το ύψος του νερού να φθάσει περίπου στα 40 εκατοστά, όπως μεταδίδει το evianews.com.

Προβλήματα από κατολισθήσεις και πλημμύρες έχουν δημιουργηθεί στο οδικό δίκτυο τους Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας. Το πρωί συνεργεία του Δήμου προσπάθησαν να απομακρύνουν κορμούς δέντρων και μεγάλες πέτρες, που έπεσαν στον δρόμο από Λίμνη προς Μονή Γαλατάκι, σύμφωνα με το eviaportal.gr.

Η διέλευση των οχημάτων στη θέση του ποταμού Γεράνια στο χωριό Ροβιές και στη θέση Πουρνάρι διακόπηκε.

Ο Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να μην κάνουν άσκοπες μετακινήσεις. Μόνο σε περίπτωση μεγάλης ανάγκης και κατόπιν συνεννόησης με την Δημοτική Αρχή και την Αστυνομία.