Δωδεκανήσα

Βλήμα εντοπίστηκε σε παραλία

Συναγερμός στις Αρχές από το εύρημα σε απόσταση μόλις 15 μέτρα από την ακτή.

(φωτο αρχείου)

Βλήμα, πιθανότατα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε την Κυριακή σε παραλία της Ρόδου, από περαστικό από το σημείο.

Ο πολίτης ενημέρωση το Λιμενικό, που έσπευσε και περισυνέλλεξε το εύρημα.

Το πυρομαχικό υλικό, διαμέτρου 40mm, ήταν μερικώς οξειδωμένο και βρέθηκε στην παραλία Ενυδρείου.

Τα στελέχη του Λιμενικού το παρέλαβαν και το φυλάσσουν, ενώ ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία για τις δικές της ενέργειες.