Μαγνησία

Στα σπίτια των συγγενών τους μένουν οι πλημμυροπαθείς της Σκιάθου (βίντεο)

Ο Δήμαρχος του νησιού περιγράφει στον ΑΝΤ1 τον εφιάλτη που έζησε ο μικρός τόπος από τις σφοδρές βροχοπτώσεις της Κυριακής.