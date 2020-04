Θεσσαλονίκη

Μήνυμα από drone: Μένουμε σπίτι και προφυλάσσουμε τους αγαπημένους μας (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Όχι μόνο παρακινεί τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, αλλά τους ενημερώνει και για παροχή βοήθειας.

«Μένουμε σπίτι, προστατεύουμε τον εαυτό μας και τις ευπαθείς ομάδες. Περιορίζουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, σαν το σπίτι δεν έχει. Οι ευπαθείς ομάδες καλέστε στον δήμο Θεσσαλονίκης για βοήθεια στο σπίτι». Με αυτό το ηχογραφημένο μήνυμα, το drone που έχει στη διάθεση του και επίσημα από σήμερα το τμήμα πολιτικής προστασίας του δήμου Θεσσαλονίκης, υπενθυμίζει στους πολίτες που βρίσκονται στη Νέα Παραλία, την αναγκαιότητα να μείνουν στο σπίτι και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Καθημερινά το μη επανδρωμένο αεροσκάφος (ΣμηΕΑ) τελευταίας τεχνολογίας, θα πραγματοποιεί «χαμηλές πτήσεις» στα σημεία της πόλης όπου θα κρίνεται αναγκαίο και θα ενημερώνει τους Θεσσαλονικείς.

«Τις τελευταίες ημέρες έχουμε επιστρατεύσει και τη σύγχρονη τεχνολογία στα πλαίσια της ενημέρωσης των πολιτών. Με ηχητικό μήνυμα τους υπενθυμίζουμε τα μέτρα αυτοπροστασίας ενάντια στον κορονοϊό», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο εντεταλμένος σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης Βασίλης Μωυσίδης.

«Είμαστε ικανοποιημένοι από την προσπάθεια των συμπολιτών μας. Η εικόνα που βλέπουμε και σήμερα στην παραλία είναι απολύτως ικανοποιητική και φαίνεται ότι ο κόσμος έλαβε το μήνυμα», υπογράμμισε.

Η πρώτη δοκιμαστική πτήση του drone που παραχωρήθηκε από ιδιωτική εταιρεία στον δήμο Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή, στο δημαρχείο. Το έργο της ενημέρωσης των πολιτών από αέρος, για τη μη διάδοση του COVID-19, θα συνεχιστεί για όσο διαρκέσουν τα μέτρα απαγόρευσης της άσκοπης κυκλοφορίας των πολιτών.