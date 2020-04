Κοζάνη

Κορονοϊός: τέλος η καραντίνα σε Δαμασκηνιά και Δραγασιά

Τα δυο χωριά που ήταν τα πρώτα που τέθηκαν σε καραντίνα στη χώρα μας, μετρούν τρεις νεκρούς από την πανδημία.

Στην άρση της καραντίνας προχώρησαν οι αρχές στα χωριά της Δαμασκηνιάς και της Δραγασιάς στην Κοζάνη.

Να σημειωθεί ότι τα δύο χωριά ήταν τα πρώτα που τέθηκαν σε καραντίνα στη χώρας μας λόγω κορονοϊού.

Η άρση της καραντίνας τέθηκε σε ισχύ από τις 6 τα ξημερώματα της Δευτέρας, όπως είχε προαναγγείλλει με ανάρτηση του στο Facebook ο δήμος Βοΐου

Η απουσία νέων κρουσμάτων σε όλο τον Δήμο Βοΐου οδήγησαν τις αρχές να άρουν την συνολική απαγόρευση κυκλοφορίας και μετακίνησης από και προς τα δύο χωριά, χωρίς βέβαια να εξαιρούνται από το συνολικό μέτρο των περιορισμών, που ισχύουν σε όλη την Ελλάδα.

Δαμασκηνιά και Δραγασιά μετρούν τρία θύματα από τον κορωνοϊό, ωστόσο την τελευταία εβδομάδα κανένα κρούσμα σε όλο το Δήμο Βοϊου δεν βρέθηκε θετικό στον ιό αποτέλεσμα που οδήγησε στην άρση της καραντίνας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του δήμου Βοΐου:

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι αύριο από 6:00 προ μεσημβρίας παύει να ισχύει το καθεστώς του περιορισμού κυκλοφορίας από και προς τους οικισμούς Δραγασιά και Δαμασκηνιά.

Την τελευταία εβδομάδα κανένα κρούσμα σε όλο το Δήμο δεν βρέθηκε θετικό στον κοροναϊό γεγονός που μας κάνει όλους πιο αισιόδοξους. Ταυτόχρονα δικαιώνει την συνολική στάση και προσπάθειά μας και ιδιαίτερα των κατοίκων των χωριών μας έναντι αυτής της απειλής ανταμείβοντας την υπομονή και το κουράγιο τους. Για να μην πάνε όλοι οι κόποι μας χαμένοι συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση, ελπίζοντας το συντομότερο να βγούμε από αυτήν την μάχη νικητές με τις λιγότερες απώλειες.

Για το σύνολο των κατοίκων του Δήμου συνεχίζουν να ισχύουν οι περιορισμοί μετακίνησης όπως έχουν ανακοινωθεί. Επίσης υπενθυμίζουμε ότι απαγορεύεται σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία η μετακίνηση προς και από τους όμορους δήμους Άργους Ορεστικού, Γρεβενών και Κοζάνης εξαιρουμένων όσων έχουν βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου η άλλη ειδική άδεια και μόνο. Δηλαδή απαγορεύεται η μετακίνηση για αγορές, επισκέψεις σε συγγενείς ή οποιαδήποτε άλλο λόγο. Εφιστούμε την προσοχή, καθώς οι παραβάτες σύμφωνα με το νόμο και μετά την αυστηροποίηση των μέτρων διώκονται από τις αρχές και επιβάλλονται υψηλότατα πρόστιμα.

Για τον πιο πάνω λόγο, ο δήμος θα συνεχίσει με τις υπηρεσίες του να εξυπηρετεί την τροφοδοσία των κατοίκων της Δαμασκηνιάς και της Δραγασιάς ανά διήμερο στα τηλέφωνα που μέχρι σήμερα καλούσαν, ώστε να εξυπηρετηθούν και να αποφύγουν περιττές μετακινήσεις.