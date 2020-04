Μαγνησία

Βόλος: έκλεισε η παραλία λόγω κορονοϊού

Η παραλία του Βόλου είναι κλειστή καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι μέχρι και τις 8 το πρωί της επομένης. Ποιοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση.

Κλειστή από σήμερα και η παραλία του Βόλου, όπου απαγορεύεται η πρόσβαση σε όλους, μετά τον θόρυβο που είχε προκληθεί την προηγούμενη εβδομάδα, λόγω του μεγάλου συνωστισμού κόσμου που, παρά την καραντίνα, είχε βγει να περπατήσει ή να αθληθεί.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Πολιτικής Προστασίας και τις απαγορεύσεις στην κίνηση των πολιτών, η παραλία του Βόλου είναι κλειστή καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι μέχρι και τις 8 το πρωί της επομένης, ενώ θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτήν μόνο όσοι διαμένουν σε πολυκατοικίες της λεωφόρου Αργοναυτών ή έχουν σκάφη ελλιμενισμένα στην ίδια περιοχή.

Σήμερα ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος μαζί με αντιδημάρχους και τον επικεφαλής της Δημοτικής Αστυνομίας επιθεώρησε την παραλία και τα κιγκλιδώματα που τοποθετήθηκαν σε μήκος εκατοντάδων μέτρων, ενώ παράλληλα απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να τηρήσουν τα μέτρα προστασίας.

Ο δήμαρχος Βόλου τόνισε με έμφαση ακόμη ότι «είναι δυσάρεστο για μένα, έναν κοινωνικό άνθρωπο να λαμβάνω τέτοια μέτρα, όμως το κάνουμε για λίγο και για το καλό των πολιτών».

Παράλληλα ο Αχιλλέας Μπέος ενημέρωσε ότι εντός της εβδομάδας ο δήμος Βόλου θα προμηθευτεί επιπλέον 300 μέτρα σε κάγκελα, τύπου κιγκλιδώματος, για να τοποθετηθούν σε άλλα σημεία της παραλίας, καθώς παρουσιάστηκε έλλειψη.