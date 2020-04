Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: κατάρρευση σπιτιού λόγω κακοκαιρίας

Θύμα της κακοκαιρίας που έπληξε τη βόρεια Ελλάδα, ένα διώροφο σπίτι στην περιοχή της Άνω Πόλης.

«Θύμα» των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν τις τελευταίες μέρες τη Θεσσαλονίκη, έπεσε ένα διώροφο σπίτι στην περιοχή της Άνω Πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το σπίτι, το οποίο βρίσκεται στην οδό Επταπυργίου, κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ισχυρής βροχόπτωσης το απόγευμα του Σαββάτου.

Περίοικοι ειδοποίησαν την Αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο και απέκλεισε τον δρόμο, προκειμένου να μην προκληθεί κάποιο ατύχημα από τα μπάζα που έπεσαν στο οδόστρωμα.

Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί οι ιδιοκτήτες της οικίας αλλά και οι αρμόδιες υπηρεσίες. Μέχρι στιγμής τα μπάζα παραμένουν στο σημείο, έχοντας καλύψει μεγάλο τμήμα του οδοστρώματος.