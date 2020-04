Κοζάνη

Μαρτυρίες από την Δραγασιά και την Δαμασκηνιά για τις ημέρες στην καραντίνα (βίντεο)

Θρηνούν για τους 4 συγχωριανούς τους οι κάτοικοι. Τι λένε για το «σφράγισμα» των οικισμών για δύο εβδομάδες.