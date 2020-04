Κυκλάδες

Κορονοϊός: Πρώτο κρούσμα στην Νάξο

Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα του ιού στο νησί των Κυκλάδων. Η ανακοίνωση του οικείου νοσοκομείου.

Ένας 49χρονος άνδρας είναι το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού στη Νάξο. Όπως αναφέρει το naxostimes.gr, ο ασθενής νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Νάξου και αναμένεται να διακομιστεί σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για Λιμενικό, ο οποίος ήταν εδώ και μέρες σε αναρρωτική άδεια. Στο Λιμεναρχείο Νάξου, ωστόσο, έχει σημάνει συναγερμός.

Ο ασθενής πήγε στο νοσοκομείο του νησιού την Κυριακή το μεσημέρι, με συμπτώματα, αντιμετωπίστηκε ως ύποπτο κρούσμα και τηρήθηκε το απαραίτητο πρωτόκολλο.

Το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό έλαβε δείγμα το οποίο εστάλη στην Αθήνα και ενώ η κατάστασή του χειροτέρευε, πήραν τα θετικά αποτελέσματα, ότι νόσησε από κορονοϊό.

Η επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου Νάξου

Σας ενημερώνουμε ότι στις 05/04/2020 προσήλθε στο ΓΝ-ΚΥ Νάξου ασθενής 49 ετών, που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες, με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού, ο οποίος εξετάστηκε στον ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο του ΓΝ-ΚΥ Νάξου. Από τον απεικονιστικό και εργαστηριακό έλεγχο κρίθηκε ότι χρήζει νοσηλείας και κατόπιν συνεννοήσεως με τον ΕΟΔΥ έγινε λήψη δείγματος, το οποίο εστάλη στο Ινστιτούτο Παστέρ στις 06/04/2020 και στις 22:30 της ίδιας ημέρας ενημερωθήκαμε ότι ο ασθενής είναι θετικός στο νέο κορονοϊό Covid 19.Έγινε η προβλεπόμενη ενημέρωση στον ΕΟΔΥ και το ΕΚΑΒ-ΚΕΠΥ και δρομολογείται η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο αναφοράς. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που ήρθε σε επαφή με τον ασθενή χρησιμοποίησε όλα τα μέσα ατομικής προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, ενώ σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο διαχείρισης πραγματοποιείται ιχνηλάτηση όλων των επαφών του ασθενούς ώστε να ληφθούν τα προβλεπόμενα μέτρα.

Η δήλωση του δημάρχου Νάξου Δημήτρη Λιανού:

Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε πριν από λίγο από το Ινστιτούτο Παστέρ το 1ο κρούσμα λοίμωξης από κορονοϊό στο νησί μας. Ο ασθενής, ο οποίος ανήκει στις ευπαθείς ομάδες, νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Νάξου κι αναμένεται η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο αναφοράς, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, ο οποίος και ιχνηλατεί τις στενές επαφές του συμπολίτη μας. Ευχόμαστε όλοι ταχεία ανάρρωση!

Με ψυχραιμία, οφείλουμε όλοι να εφαρμόσουμε τα μέτρα ατομικής προστασίας και να πειθαρχήσουμε στα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας.

Τώρα περισσότερο από ποτέ… Μένουμε σπίτι!