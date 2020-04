Έβρος

Φιλοξενία σε κακοποιημένες γυναίκες από το δήμο Αλεξανδρούπολης

Έναν ασφαλή χώρο για τις γυναίκες που πέφτουν θύματα κακοποίησης μέσα στο σπίτι τους εξασφάλισε ο δήμος της περιοχής.

Ασφαλή χώρο προσωρινής φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, σε ξενοδοχείο, της Αλεξανδρούπολης, εξασφάλισε η δημοτική αρχή, λόγω των ιδιαζόντων συνθηκών που διαμορφώνονται με τον επιβεβλημένο περιορισμό της κυκλοφορίας από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού «και την πιθανότητα αύξησης των περιστατικών έμφυλης βίας».

Ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Γιάννης Ζαμπούκης διευκρινίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η γνωστοποίηση του χώρου φιλοξενίας, γίνεται κατ' εξαίρεση (σ.σ. η διεύθυνση των δομών φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών είναι απόρρητη) κατόπιν συνεννόησης με τη Γ.Γ. Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας, Μαρία Συρεγγέλα και προκειμένου να μη λειτουργήσει ανασταλτικά, η ανασφάλεια που ενδεχομένως προκαλεί το άγνωστο του τόπου διαμονής, στην απόφαση της γυναίκας θύματος-βίας ν' απομακρυνθεί από το σπίτι της. Υπογραμμίζει ότι είναι πολύ σημαντικό το να γνωρίζει ότι θα φιλοξενηθεί σε ένα χώρο, με αξιοπρεπείς παροχές διαβίωσης και κυρίως ασφάλεια, όπως αυτές που προσφέρει ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της προσωρινής φιλοξενίας, θα λαμβάνει δωρεάν όλες τις υπάρχουσες υποστηρικτικές υπηρεσίες από τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου, όπως ψυχολογική και κοινωνική στήριξη και νομική συμβουλευτική, εφ' όσον το επιθυμεί.

«Η προτροπή όλων είναι να μείνουμε στο σπίτι για να είμαστε υγιείς και ασφαλείς. Όμως για πολλές γυναίκες, το σπίτι δεν είναι ένα ασφαλές καταφύγιο και δυστυχώς αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές κακοποιημένες γυναίκες που αναγκάζονται να βρίσκονται συνεχώς και χωρίς τρόπο διαφυγής, σ' ένα τοξικό οικογενειακό περιβάλλον, εγκλωβισμένες στον ίδιο χώρο με τους θύτες», εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δημήτρης Στεφανίδης, κοινωνιολόγος του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του δήμου Αλεξανδρούπολης.

Αύξηση των καταγγελιών για περιστατικά βίας κατά των γυναικών σε περιόδους κρίσης

Ο κ. Στεφανίδης αναφέρει πως «από τα στοιχεία που έρχονται στο φως, σε παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφεται μία κατακόρυφη αύξηση στους αριθμούς των καταγγελιών για περιστατικά βίας κατά των γυναικών, που αγγίζει το 30%». Αντίστοιχη είναι η εικόνα, σύμφωνα με τον κ. Στεφανίδη και στην Ελλάδα καθώς βάσει των πρόσφατων στοιχείων της Γ.Γ. Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων «καταγράφεται αύξηση των περιστατικών έμφυλης βίας, κάτι που συμβαίνει γενικότερα σε περιόδους κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του κορονοϊού, κυρίως λόγω της αδυναμίας πολλών γυναικών, που υφίστανται βία, να το καταγγείλουν, υπό την επήρεια του φόβου και την επίγνωση του κινδύνου, δεδομένης της παραμονής του θύτη εντός της οικίας». Ενδεικτικό της αύξησης των περιστατικών βίας είναι και το γεγονός ότι «η πανελλαδική τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, δέχτηκε 17% περισσότερες κλήσεις, για το μήνα Μάρτιο, από γυναίκες που ζητούσαν βοήθεια, σε σχέση με το Φεβρουάριο».

Σε επίπεδο δήμου, βάση των στοιχείων του Συμβουλευτικού Κέντρου, ο κ. Στεφανίδης σημειώνει πως «δεν φαίνεται να καταγράφεται κάποια σημαντική αύξηση των περιστατικών τις τελευταίες ημέρες, που θα μπορούσε ίσως να συνδεθεί με την πανδημία και τα μέτρα που λαμβάνονται σε επίπεδο πρόληψης και αντιμετώπισής της». Ωστόσο εκτιμά πως «το γεγονός αυτό δεν σημαίνει πως η βία κατά των γυναικών έχει μειωθεί και σε καμία περίπτωση δεν προκαλεί εφησυχασμό στο έμψυχο δυναμικό του Κέντρου». Απεναντίας «αναμένεται το μεγαλύτερο κύμα των καταγγελιών να "ξεσπάσει" με την ομαλοποίηση της υπάρχουσας κατάστασης και την άρση των μέτρων προφύλαξης από τον κορονοϊό (σ.σ. ενδεχόμενη αδυναμία καταγγελίας λόγω της φυσικής παρουσίας σε 24ωρη βάση του θύτη στο σπίτι εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων)». Για το λόγο αυτό, το Συμβουλευτικό Κέντρο λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, ώστε να προσαρμοστεί στις τρέχουσες συνθήκες, «παρέχοντας στις γυναίκες-θύματα βίας ή και πολλαπλών διακρίσεων, δωρεάν ποιοτικές υπηρεσίες, σ' ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου μπορούν να απευθυνθούν ανώνυμα και εμπιστευτικά».

Προσωρινή φιλοξενία των γυναικών-θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας

Ο κ. Στεφανίδης εκφράζει την πεποίθηση ότι «το δίχτυ ασφαλείας για τις εν λόγω γυναίκες υπάρχει και αντέχει» και στο πλαίσιο αυτό «και με πρωτοβουλία του δημάρχου Αλεξανδρούπολης, εξασφαλίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένας ασφαλής χώρος προσωρινής φιλοξενίας των γυναικών-θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, μέχρι την ολοκλήρωση όλων των τυπικών διαδικασιών, όπως ιατρικές εξετάσεις, που είναι απαραίτητες για την εισαγωγή τους σε Ξενώνες Φιλοξενίας του πανελλαδικού δικτύου της Γ.Γ. Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας».

Η εν λόγω ενέργεια της προσωρινής φιλοξενίας στοχεύει, σύμφωνα με τον κ. Στεφανίδη, στο «να διευκολύνει τις συγκεκριμένες γυναίκες να καταγγείλουν τα περιστατικά και ν' αποδράσουν με ασφάλεια από την κακοποιητική σχέση».

Σημειώνεται πως οι ενδιαφερόμενες μπορούν να καλούν για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών-Θυμάτων Βίας του δήμου Αλεξανδρούπολης, 2551025629 ή στην τηλεφωνική γραμμή SOS 15900, που παραμένει ανοιχτή, επτά ημέρες την εβδομάδα και 24 ώρες την ημέρα.