Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός: νοσούν νοσηλεύτριες του νοσοκομείου “Παπανικολάου”

Η είδηση ότι νόσησαν έχει προκαλέσει ανησυχία στο νοσοκομείο. Ξεκίνησε η ιχνηλάτηση των επαφών τους...

Τρεις νοσηλεύτριες του νοσοκομείου «Παπανικολάου» βρέθηκαν θετικές στον κορονοϊό.

Οι δύο εξ’ αυτών εργάζονταν στην Πνευμονολογική κλινική και η τρίτη στην Β’ Χειρουργική κλινική. Το μοναδικό σύμπτωμα της νόσου που έχουν εμφανίσει μέχρι στιγμής οι τρεις νοσηλεύτριες είναι ο πυρετός.

«Μέχρι προχθές οι τρεις αυτές συνάδελφοί μας εργάζονταν κανονικά. Η είδηση ότι νόσησαν έχει προκαλέσει ανησυχία στο νοσοκομείο. Θα πρέπει να γίνει ιχνηλάτηση των επαφών τους και να μπούνε αρκετοί συνάδελφοι σε καραντίνα. Δεν υπάρχει επαρκές προστατευτικό υλικό και δεν γίνονται, όπως έχουμε ζητήσει, συχνοί εργαστηριακοί έλεγχοι στο προσωπικό» δήλωσε στο thestival.gr ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.