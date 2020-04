Κοζάνη

Κορονοϊός: “ξεκληρίστηκε” οικογένεια στην Δαμασκηνιά (βίντεο)

Τι λέει κάτοικος που θρηνεί πατέρα και παππού. Η μητριά του έχασε και τον γιό της. "Μάχη" δίνουν κι άλλα στενά συγγενικά τους πρόσωπα