Δωδεκανήσα

Δήμαρχος Τήλου στον ΑΝΤ1: Κλείστε τα νησιά, κινδυνεύουμε λόγω κορονοϊού (βίντεο)

"Κραυγή" απόγνωσης από την Μ. Αλιφέρη Καμμά η οποία καταγγέλλει πασχαλινή “απόβαση” Αθηναίων στην Τήλο των 400 κατοίκων.