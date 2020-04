Ηράκλειο

Η Κρήτη συλλέγει τσικουδιά για... αντισηπτικά

Υπάρχει και η δυνατότητα από πλευράς αποσταγματοποιών να προχωρήσουν σε νέα απόσταξη ώστε οι ποσότητες που θα παραδοθούν να αποκτήσουν τον επιθυμητό αλκοολικό βαθμό...

Τσικουδιά, που θα μετατραπεί σε αντισηπτικά, συγκεντρώνει και δωρίζει ο Σύλλογος Παραδοσιακών Αποσταγματοποιών Ηρακλείου.

Το θέμα έφερε στο φως της δημοσιότητας ο πρόεδρος του Συλλόγου Τάσος Βρέντζος στο Ράδιο Κρήτη και απηύθυνε κάλεσμα σε άλλους αποσταγματοποιούς να προσφέρουν το προϊόν τους.

Οπως είπε ο κ. Βρέντζος, η παράδοση της τσικουδιάς μπορεί να γίνει άμεσα, ενώ είναι δυνατό να διατεθούν και άλλες ποσότητες, αν κριθεί απαραίτητο.

Σύμφωνα με τον κ. Βρέντζο, υπάρχει η δυνατότητα από πλευράς αποσταγματοποιών να προχωρήσουν σε νέα απόσταξη προκειμένου οι ποσότητες τσικουδιάς που θα παραδοθούν να αποκτήσουν τον επιθυμητό αλκοολικό βαθμό και να έτοιμες προς χρήση για την παρασκευή αντισηπτικών χωρίς να πρέπει να υποστούν προηγουμένως άλλη επεξεργασία.

