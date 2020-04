Τρίκαλα

Έρευνες για ηλικιωμένη στο Ληθαίο ποταμό (εικόνες)

Αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των πυροσβεστικών και αστυνομικών δυνάμεων, όπως και δυνάμεων της ΕΜΑΚ, στον Ληθαίο ποταμό στην πόλη των Τρικάλων, για τον εντοπισμό γυναίκας 80 ετών.

Στο σημείο έχει βρεθεί το πανωφόρι της αγνοούμενης, όχι όμως κάποιο άλλο σημάδι της.

Οι Αρχές ειδοποιήθηκαν από τους συγγενείς της ηλικιωμένης, η οποία έφυγε από το σπίτι της, αφήνοντας σημείωμα.

Φωτογραφίες, βίντεο: trikalola.gr, trikalavoice.gr