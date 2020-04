Βοιωτία

Αναταραχή στις φυλακές Θήβας μετά το θάνατο κρατούμενης

Συγκρατούμενες της κατήγγειλαν ότι είχε όλα τα συμπτώματα του κορονοϊού. Τι αναφέρει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Αναταραχή επικρατεί στις φυλακές Ελαιώνα Θήβας, μετά από το θάνατο 35χρονης κρατούμενης, για την οποία συγκρατούμενες της κατήγγειλαν ότι είχε όλα τα συμπτώματα κορονοϊού.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Δικτύου Αλαλληλεγγύης Κρατουμένων, εξέγερση ξεκίνησε από την τρίτη πτέρυγα των Φυλακών Ελαιώνα Θήβας και έχει εξαπλωθεί τώρα σε όλη την φυλακή, ενώ έξω από το χώρο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις

"Παρά τις υποσχέσεις για αποσυμφόρηση των φυλακών λόγω της πανδημίας, τίποτα δεν έχει γίνει ακόμη. Τα νοσοκομεία δεν δέχονται ασθενείς από τις φυλακές, γιατρός δεν υπάρχει στη Θήβα. Θα έπρεπε να έχουν αποφυλακιστεί οι ευπαθείς ομάδες. Φυλακισμένες είμαστε. Όχι θανατοποινίτισσες” αναφέρουν οι κρατούμενες.

Η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αναφέρει: «Σήμερα το πρωί (09-04-2020) 42χρονη κρατούμενη του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών, διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε τοπικό Νοσοκομείο, όπου κατέληξε. Διενεργείται έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου της, ο οποίος σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση του ιατρού του Καταστήματος Κράτησης αποδίδεται σε παθολογικά αίτια».