Κοζάνη

Νεκρός ηλικιωμένος στη Δαμασκηνιά

Αναστάτωση και πάλι στην πόλη της Κοζάνης που βρισκόταν σε καραντίνα λόγω κορονοϊού!

Νεκρός, μέσα στο σπίτι του, στην Δαμασκηνιά Κοζάνης, βρέθηκε ένας 82χρονος άνδρας το μεσημέρι της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος είχε εξεταστεί από τους εθελοντές γιατρούς που επισκέφτηκαν το χωριό όσο βρισκόταν σε καραντίνα και είχε βρεθεί αρνητικός στον κορονοϊό.

Ωστόσο, λόγω και της αναστάτωσης που επικρατεί στην περιοχή, η σορός του ηλικιωμένου θα ελεγχθεί για να διαπιστωθεί εάν τελικά νοσούσε από κορονοϊό ή αν έφυγε από τη ζωή από άλλα παθολογικά αίτια.