Ηράκλειο

Βίντεο σοκ: καραμπόλα τριών αυτοκινήτων στην Κρήτη

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Όχημα της Πυροσβεστικής επιχείρησε προσπέραση, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με αυτοκίνητο που προσπάθησε να βγει στο δρόμο...

Ένα συγκλονιστικότροχαίο, με την εμπλοκή και ενός πυροσβεστικού οχήματος, σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην Κρήτη.

Το όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας επιχείρησε προσπέραση, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με αυτοκίνητο που προσπάθησε να βγει στο δρόμο από στενό. Αποτέλεσμα ήταν το πυροσβεστικό να ανατραπεί και να χτυπήσει ένα τρίτο όχημα.

Στο Κέντρο Υγείας Μοιρών μεταφέρθηκε η οδηγός του ενός οχήματος, η οποία είναι καλά στην υγεία της και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Σοκάρει, μάλιστα, το βίντεο ντοκουμέντο από την παρ ολίγο φονική καραμπόλα των τριών οχημάτων στον δρόμο Τυμπακίου – Μοιρών: