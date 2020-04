Κοζάνη

Μποδοσάκειο: εξιτήριο σε ασθενείς με κορονοϊό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ασθενείς από την δυτική Μακεδονία, με την βοήθεια των γιατρών κέρδισαν την μάχη με την ασθένεια και επέστρεψαν στα σπίτια τους.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο»:

«Η Διοίκηση, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου μας, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει ότι σήμερα 10-4-2020 δόθηκαν 3 εξιτήρια συνανθρώπων μας εκ των οποίων τα δύο ήταν περιστατικά από τη Δαμασκηνιά 86 και 85 ετών όπου νοσηλεύονταν από τις 15-3-2020 καθώς και ενός 55 ετών από την Πτολεμαΐδα πού νοσηλεύονταν από τις 24-3-2020 .

Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας ακατάπαυστα με πίστη ότι στο τέλος θα βγούμε νικητές. Μένουμε σπίτι και ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτείας για το καλό όλων μας».