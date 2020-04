Λέσβος

Φωτιά στην πτέρυγα ανηλίκων του ΚΥΤ Μόριας (βίντεο)

Ένταση με διαδηλωτές που ζητούν τη σύλληψη 20χρονου Αφγανού που σκότωσε ανήλικο ομοεθνή του.

Με τις σειρήνες της Πυροσβεστικής ξύπνησαν εκατοντάδες αιτούντες άσυλο στη Μόρια, αφού το πρωί ξέσπασε πυρκαγιά στην πτέρυγα των ανηλίκων.

Από τη φωτιά, που τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο από τους πυροσβέστες, καταστράφηκαν ολοσχερώς τρεις σκηνές, ενώ ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα stonisi.gr

Είναι η δεύτερη φορά, μέσα σε λίγες ημέρες, που φωτιά εντός του ΚΥΤ κατακαίει σκηνές. Υπενθυμίζεται ότι στις 16 Μαρτίου ένα νεαρό κορίτσι έχασε τη ζωή του από τη μεγάλη πυρκαγιά στον τομέα Β του Κέντρου.

Η ένταση συνεχίστηκε με διαδήλωση έξω από την κεντρική πύλη του ΚΥΤ της Μόριας. Μεγάλος αριθμός αιτούντων άσυλο ζήτησαν τη σύλληψη του 20χρονου Αφγανού που σκότωσε προχθές 16χρονο ομοεθνή του.

Στη Μόρια διαμένουν περίπου 19.000 πρόσφυγες και μετανάστες, τη στιγμή που επίσημα η χωρητικότητα και η δυναμική φιλοξενίας του ΚΥΤ δεν ξεπερνά τους 2.840.