Δωδεκανήσα

Η Δήμαρχος Τήλου στον ΑΝΤ1 για τους “εκδρομείς του Πάσχα” (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι λέει για τις ανησυχίες όλων των κατοίκων και την αγωνία κάθε φορά που πιάνει καράβι στο νησί. Τι ζητά από την Πολιτεία.