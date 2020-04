Δωδεκανήσα

Το δέμα εκτός από παπούτσια περιείχε και... ηρωίνη (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε δυο συλλήψεις. Τι βρήκαν κατά την διάρκεια έρευνας στο σπίτι τους.

Στην σύλληψη ενός 57χρονου Έλληνα και μιας 42χρονης αλλοδαπής προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου.



Οι δύο συλληφθέντες, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατηγορούνται για κατοχή, μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.



Συγκεκριμένα, το απόγευμα της 9ης Απριλίου, αστυνομικοί που χειρίζονταν την υπόθεση εντόπισαν τους κατηγορούμενους έξω από εταιρία ταχυμεταφορών και όταν η 42χρονη παρέλαβε δέμα, τους ακινητοποίησαν και πραγματοποίησαν αστυνομικό έλεγχο.



Κατά το έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το δέμα, εκτός από παπούτσια, περιείχε επιμελώς κρυμμένη συσκευασία με ηρωίνη βάρους 109 γραμμαρίων.



Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία των δραστών όπου βρέθηκαν 10 ναρκωτικά σκευάσματα – δισκία, χωρίς ιατρική συνταγή και μια ζυγαριά ακριβείας.



Όλα τα ανευρεθέντα πειστήρια κατασχέθηκαν και οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου.?