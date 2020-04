Σάμος

Φωτιά στην Σάμο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σε ετοιμότητα τα πληρώματα πυροσβεστικών αεροπλάνων, για το ενδεχόμενο ρίψεων νερού από αέρος.

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Παγώνδας Σάμου, ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 11 οχήματα και συνδράμουν 4 οχήματα ΟΤΑ και εθελοντές.

Για την Σάμο έχει δοθεί ήδη εντολή να βρίσκονται σε ετοιμότητα τα πληρώματα δύο Canadair αν χρειαστεί να μεταβούν για ρίψεις νερού από αέρος, ενώ για την Χίο, όπου επίσης μαίνεται πυρκαγιά, οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής βλέπουν ότι κινείται προς την παλιά καμένη έκταση το μέτωπο της φωτιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν αναφορές στις Αρχές του νησιού για θερμές αγροτικές εργασίες που γινόνταν σε αυτά τα δύο σημεία και δεν αποκλείεται να υπάρξουν και προσαγωγές υπόπτων.