Φθιώτιδα

Φωτιά στον Μητροπολιτικό Ναό Λαμίας (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ξημερώματα της Κυριακής των Βαΐων ξέσπασε η πυρκαγιά. Τι δήλωσε ο Μητροπολίτης Συμεών.

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στον Μητροπολιτικό Ναό της Λαμίας.

Η εκκλησία γέμισε από καπνούς.

Άμεσα, πυροσβέστες με 2 οχήματα έφτασαν στην πλατεία Ελευθερίας και περιόρισαν τις ζημιές.

Η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα, στο καλοριφέρ.

Η θεία Λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων έγινε στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά

Είχαμε μία δοκιμασία σήμερα, αλλά η χάρη της Παναγίας φύλαξε και δεν πάθαμε καμία συμφορά, δήλωσε ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας, Συμεών.