Λάρισα

Λάρισα: Ομαλή η κατάσταση στον οικισμό της Νέας Σμύρνης

Περιορισμένη η κίνηση ειδικά στο τμήμα που βρίσκεται σε καραντίνα, ενώ ισχυρές παραμένουν οι αστυνομικές δυνάμεις. Συνεχίζεται η ενημέρωση των πολιτών.

Ομαλή είναι σήμερα η κατάσταση στη συνοικία της Νέας Σμύρνης της Λάρισας, η οποία βρίσκεται σε καραντίνα από την Πέμπτη το βράδυ, λόγω του αυξημένου αριθμού κρουσμάτων κορονοϊού σε μέρος της συνοικίας.

Περιορισμένη είναι η κίνηση και ειδικά στο τμήμα που βρίσκεται σε καραντίνα, ενώ ισχυρές παραμένουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Από χθες και μέχρι και την λήξη της καραντίνας βρίσκονται σε λειτουργία τα κέντρα τροφοδοσίας για την διανομή των ειδών πρώτης ανάγκης σε τρόφιμα, με ευθύνη του Δήμου Λαρισαίων, όπως έχει ήδη αποφασιστεί.

Επίσης έχει τεθεί σε λειτουργία ένα Κέντρο Πληροφόρησης των πολιτών εντός της καραντίνας αλλά και ένα τηλεφωνικό κέντρο, ώστε οι πολίτες να μπορούν να επικοινωνούν για κάθε πληροφορία σχετική με τους κανόνες λειτουργίας της καραντίνας.

Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, αναμένεται τις επόμενες ημέρες να εκδοθούν και ενημερωτικά φυλλάδια όπου θα ενημερώνουν τους πολίτες για τα μέτρα που έχουν παρθεί, ενώ θα παρέχονται και όσες πληροφορίες χρειάζονται για την καθημερινότητα των ανθρώπων.

Παράλληλα συνεχίζονται οι συσκέψεις στους αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων ώστε να υπάρξει επανασχεδιασμός των αρμοδιοτήτων, ενώ αναμένεται να εμπλακούν στον υποστηριχτικό σχεδιασμό και εθελοντικές οργανώσεις και άλλοι φορείς.

Τέλος σημαντικό ρόλο αναλαμβάνουν και οι διαμεσολαβητές, όπου θα ενημερώνουν τον πληθυσμό της συνοικίας για ό,τι συμβαίνει με την πανδημία.