Κορονοϊός: Αυστηρά μέτρα και ανησυχία για τους... απείθαρχους ?στην Κρήτη

Έκλεισε εξαιτίας των «προϋποθέσεων συνωστισμού» που δημιουργούνταν τις τελευταίες ημέρες ο βόρειος λιμενοβραχίονας του Ηρακλείου με απόφαση του Λιμεναρχείου.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Λιμενάρχης Ηρακλείου, Ευθύμης Δουβής, μετά το τετραήμερο κακοκαιρίας και την βελτίωση του καιρού, ο κόσμος που επέλεγε για σωματική άσκηση και για περπάτημα τον λιμενοβραχίονα του Κούλε, ήταν πολύς και κατέστη αναγκαία η λήψη αυτού του μέτρου.

«Ο λιμενοβραχίονας έκλεινε με τη δύση του ηλίου και ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι με τη συνεργασία των πολιτών. Τις τελευταίες δύο ημέρες, όμως, τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά, καθώς υπήρξε στιγμή που στον λιμενοβραχίονα κυκλοφορούσαν ταυτόχρονα δύο χιλιάδες άτομα. Αποφασίσαμε να κλείσουμε το λιμενοβραχίονα, προκειμένου να προστατεύσουμε τον κόσμο καθώς δημιουργούνταν προϋποθέσεις συνωστισμού».

Ο κ. Δουβής εξήγησε ότι όλο αυτό το διάστημα οι πολίτες ήταν συνεργάσιμοι και όλοι είχαν μαζί τους τα απαραίτητα αποδεικτικά και τις ταυτότητές τους «όμως οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν οδήγησαν, πιθανόν, περισσότερους συμπολίτες έξω από τα σπίτια έστω και για λίγη ώρα. Ο λιμενοβραχίονας είναι ένα σημείο όπου ο κόσμος συνηθίζει να περπατάει, όμως αυτή τη στιγμή είναι κάτι που δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβαίνει αφού έχει τέτοια μαζικότητα».

Ενοχλημένος ο Δήμαρχος Ρεθύμνου με την εικόνα στον παραλιακό δρόμο της πόλης

«Δυστυχώς... σημερινή εικόνα του παραλιακού μας μετώπου... Τελικά είμαστε τυχεροί όχι πειθαρχημένοι.... Δεν περνάει μάλλον από κανενός το μυαλό η πιθανότητα να ΚΛΕΙΣΕΙ η παραλία, όπως έγινε στη Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο κλπ. Τελικά μήπως είμαστε ΑΝΑΞΙΟΙ της καλής μας τύχης;», έγραψε ο Δήμαρχος Ρεθύμνου στο Facebook.