Αιτωλοακαρνανία

Κορονοϊός: Το πρώτο κρούσμα στην Αιτωλοακαρνανία

Επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα στην αμόλυντη μέχρι σήμερα περιοχή.

Στο Αιτωλικό επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στην Αιτωλοακαρνανία.

Ο ασθενής, που προσήλθε μόνος του στο Νοσοκομείο του Ρίου, παρουσιάζει ήπια συμπτώματα και αφού υποβλήθηκε σε εξετάσεις, επέστρεψε στο σπίτι του, όπου θα παραμείνει σε καραντίνα.

Παράλληλα, ξεκινά η διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών του ιδιώτη γιατρού, στο Αιτωλικό και το Νεοχώρι.

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, που βρίσκεται στην περιοχή θα ξεκινήσει με την εξέταση των ασθενών που είχε εξετάσει τις τελευταίες μέρες, στο ιατρείο του στην περιοχή Οινιάδων, στο Νεοχώρι.

Παράλληλα, αναμένεται να μπει «στο μικροσκόπιο» και η περιοχή του Αγρινίου, αφού η σύζυγός του είναι εργαζόμενη στο Δήμο.

Η υπάλληλος του Δήμου Αγρινίου, ωστόσο, τους τελευταίους μήνες ήταν σε άδεια.

Παράλληλα το νοσοκομείο του Μεσολογγίου είναι σε κατάσταση αναμονής καθώς -αν κριθεί απαραίτητο- ενδεχομένως θα λάβει μαζικά δείγματα για την αποστολή τους στην Πάτρα.

Ο ίδιος ο γιατρός ενημέρωσε τους ασθενείς και τους συμπολίτες του με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.