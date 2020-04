Ιωάννινα

Καναλάκι: Οι μαθητές φώτισαν τον ουρανό με μήνυμα αισιοδοξίας (εικόνες)

Μία δασκάλα οργάνωσε ένα σκηνικό αισιοδοξίας και οι μαθητές του Δημοτικού έκαναν το «θαύμα» από τα μπαλκόνια των σπιτιών τους.

Η ευχή «να βγουν νικητές από την δοκιμασία» οι 105 μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καναλακίου, μιας περιοχής που πριν από δυο εβδομάδες χτυπήθηκε και από τον ισχυρό σεισμό των 5,6 Ρίχτερ, έφτασε ψηλά στον ουρανό με αυτοσχέδια φαναράκια, στις 9:15 χθες το βράδυ, με πρωτοβουλία της διευθύντριας Ελένης Κολιοφώτη και των δάσκαλων τους.

«Βγαίνουμε όλοι στο μπαλκόνι, στην βεράντα, στην αυλή μας, από το σπίτι του ο καθένας, αυστηρά και μόνο με την οικογένεια μας και κοιτάζουμε ψηλά στον ουρανό….. Ό,τι δείτε πιο φωτεινό, πιο κοντινό, πιο λαμπερό, είναι για όλους εμάς και πρώτα απ΄ όλα για τα 105 αστεράκια του σχολείου μας, τους μαθητές μας», ήταν το μήνυμα της διευθύντριάς τους.

Δάσκαλοι και γονείς, είχαν μια έκπληξη για τους μικρούς μαθητές.

Ο ουρανός γέμισε με ιπτάμενα φαναράκια, ένα για κάθε παιδί. Ο ενθουσιασμός όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Κολιοφωτη ήταν μεγάλος, ενώ με το μήνυμα της, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, προς τον κάθε μαθητή έστειλε αισιοδοξία.

«Παιδιά μας, μαθητές και μαθήτριες μας,

Σας αγαπάμε πολύ όλα σας! Μας λείπετε πάρα πολύ!

Σας έχουμε πάντα στην καρδιά και στο μυαλό μας, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για σας. Να είσαστε αισιόδοξα. Να σκέφτεστε θετικά. Να ακούτε τους γονείς σας και να τους βοηθάτε όπου και όπως μπορείτε. Να τρώτε καλά, να ξεκουραζόσαστε. Να τηρείτε τους κανόνες υγιεινής, πλένουμε καλά χεράκια και τα σχετικά, ξέρετε εσείς...

Μην φοβάστε καθόλου. Λίγη υπομονή και όλα θα περάσουν. Τα δυνατά παιδιά όπως εσείς, τις δυσκολίες της ζωής στο τέλος τις μετατρέπουν σε απλές αναμνήσεις Όταν μεγαλώσετε θα μιλάτε γι αυτήν την κορονοπεριπέτεια στα δικά σας παιδιά.

Μένουμε σπίτι και παραμένουμε συντονισμένοι, δεμένοι, αγαπημένοι και αλληλέγγυοι. Είμαστε ομάδα δυνατή, η οικογένεια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καναλακίου. Μαζί το περνάμε αυτό, κανείς να μην νιώθει μόνος. Κανείς να μην διστάσει να ζητήσει βοήθεια και στήριξη».

Η διευθύντρια του Σχολείου, στέλνει να μεγάλο ευχαριστώ, «στον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και σ' όλους τους γονείς, για τη συμβολή, τη συνεργασία και την στήριξή τους στην προσπάθειά να έρθουμε κοντά στους μαθητές στις δύσκολες αυτές συνθήκες που βιώνουμε όλοι μας».