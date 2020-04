Ρεθύμνου

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνου στον ΑΝΤ1 για την κοσμοσυρροή στην παραλιακή (βίντεο)

Ανησυχία προκάλεσε στις τοπικές Αρχές το πλήθος του κόσμου που εμφανίστηκε το Σάββατο στην παραλιακή Ρεθύμνου. Αυτοσυγκράτηση ζητεί μέσω ΑΝΤ1 ο Γ.Μαρινάκης.