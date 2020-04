Χανιά

Ανήλικος μοτοσικλετιστής συγκρούστηκε με..πρόβατα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σοβαρό ατύχημα για νεαρό οδηγό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής.

(φωτογραφία αρχείου)

Σοβαρά τραυματίστηκε ανήλικος οδηγός μοτοσικλέτας που το απόγευμα της Κυριακής συγκρούστηκε με κοπάδι προβάτων.

Το ατύχημα σημειώθηκε πίσω από το νοσοκομείο Χανίων και από τη σύγκρουση ανετράπη το μηχανάκι του 16χρονου.

Το παιδί έπεσε στην άσφαλτο και τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και παρέλαβε τον νεαρό, μεταφέροντάς τον στη συνέχεια στο νοσοκομείο.