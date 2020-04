Ξάνθη

Καραδέδος στον ΑΝΤ1: Υγειονομική “βόμβα” ο οικισμός Ρομά στο Δροσερό Ξάνθης (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης μετά την είδηση ότι βρέφος βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό.